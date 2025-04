Сайт на WordPress под ключ

Сделать стильный, но в то же время простой дизайн шаблонов:

1. главная портальная страница: а) шапка на весь экран, б) тело – 3 колонки, в) футер на весь экран (копирайты, счетчики)

2. шаблон внутренних реализованных как блог: а) шапка, б) 2 колонки: слева шире основная для текста и фото; правая: меню, дополнительное (тэги, список популярных постов, новости, реклама)

3. фотогалерея (слева матрица миниатюр, справа показ полноразмерной фото)

Из бесплатного подходит:http://best-wordpress-templates.ru/marena/

http://wordpresse.ru/themes/3155/ http://wp-templates.ru/grid-style/

http://best-wordpress-templates.ru/leander/ http://best-wordpress-templates.ru/latesttribune/

Чтобы было понятно, что хочется:

Из действующего по виду и функционалу подходит вот этот: http://www.tourist2townie.com/

Что-то из этих нравится:

http://fathomaway.com/ - компоновка, цветовая гамма, шрифты. Слайд не нужен

http://www.wanderingearl.com/ - компоновка и как пример наполнения Главная-внутренние. Цвет сайта и фон отвратителен

http://www.travelswithtwo.com/?cat=85 шрифты, компановка внутреней, верхнее меню нра

Нужны хорошие, четкие шрифты для заголовков и текста. Размер такой же как в ЖЖ

Поставить плагины для seo, фото и управления рекламой, а так же RusToLat, Akismet, Disqus, All SEO In One, SEO Smart Links, Google XML Sitemaps, WP Super Cache, WP Smush.it, AddToAny, WP-DB-Backup, Shortener URL, WP-PageNavi, NextGEN Gallery

Есть действующий самописный сайт, который и хочу перевести на cms

Сервер свой. Ограничений нет.

Оплата по этапам. Предоплата исключена

По результатам возможно длительное сотрудничество по обслуживанию сайта