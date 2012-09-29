Сайт на WordPress под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок154 просмотра

Сделать стильный, но в то же время простой дизайн шаблонов:

1. главная портальная страница: а) шапка на весь экран, б) тело – 3 колонки, в) футер на весь экран (копирайты, счетчики)

2. шаблон внутренних реализованных как блог: а) шапка, б) 2 колонки: слева шире основная для текста и фото; правая: меню, дополнительное (тэги, список популярных постов, новости, реклама)

3. фотогалерея (слева матрица миниатюр, справа показ полноразмерной фото)

Из бесплатного подходит:http://best-wordpress-templates.ru/marena/

http://wordpresse.ru/themes/3155/ http://wp-templates.ru/grid-style/

http://best-wordpress-templates.ru/leander/ http://best-wordpress-templates.ru/latesttribune/

Чтобы было понятно, что хочется:

Из действующего по виду и функционалу подходит вот этот: http://www.tourist2townie.com/

Что-то из этих нравится:

http://fathomaway.com/ - компоновка, цветовая гамма, шрифты. Слайд не нужен

http://www.wanderingearl.com/ - компоновка и как пример наполнения Главная-внутренние. Цвет сайта и фон отвратителен

http://www.travelswithtwo.com/?cat=85 шрифты, компановка внутреней, верхнее меню нра

Нужны хорошие, четкие шрифты для заголовков и текста. Размер такой же как в ЖЖ

Поставить плагины для seo, фото и управления рекламой, а так же RusToLat, Akismet, Disqus, All SEO In One, SEO Smart Links, Google XML Sitemaps, WP Super Cache, WP Smush.it, AddToAny, WP-DB-Backup, Shortener URL, WP-PageNavi, NextGEN Gallery

Есть действующий самописный сайт, который и хочу перевести на cms

Сервер свой. Ограничений нет.

Оплата по этапам. Предоплата исключена

По результатам возможно длительное сотрудничество по обслуживанию сайта

WordPress
13 лет назад
8903670
Сергей 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перенести шаблон на Вамшоп

    Нужно содрать один в один шаблон http://livedemo00.template-help.com/wt_39970/ главной страницы на Вамшопе, на остальных останется только шапка и футер. Просьба цену и срок. Общаюсь только по скайпу. Тчк

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обновить движок сайта Netcat 3.5 на Netcat 4.7

    Необходимо обновить движок, при этом сохранить всю базу и подключить новые модули. Желательно исполнитель из Москвы. для иногородних - если только без предоплаты или безопасная сделка. адрес сайта www.topsword.ru

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать сайт на Drupal 7

    $150

    Необходимо создать информационную структуру на установленном сайте на Drupal 7 с уже установленным шаблоном и демо-контентом. Задача сводится к установке и настройке необходимых модулей, созданию/редактированию типов материалов, полей и представлений, внесению стилистических ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установить шаблон на Джумла и залить контент

    $150

    Требуется: - загрузить шаблон (куплен на  template monster специально для джумлы) - создать простейшую структуру страниц (5-6 страниц) - разместить контент на страницы (все страницы - информационные, никаких функциональных модулей, кроме обратной ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт на abcp

    Добрый день! Есть сайт - интернет-магазин автозапчастей. на платформе abcp на данный момент продажа происходит следующи образом: клиент добавляет товар в корзину, товар ищется на сайте поставщиков. Затем менеджер звонит поставщику ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка DLE сайта, PHP, HTML.

    $100

    Пациент: http://sputnik-tv.org/ Нужно сделать: - изменить расположение элементов дизайна главной станицы, страницы каталога (список изменений и шаблон есть). - изменить внешний вид корзины, доработать функционал (вставить доп. поля, ...

    DLEHTMLPHP
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер (подготовка и заливка контента)

    $50

    Бюджет по договоренности Контент-менеджер (подготовка и заливка контента) Добрый день! В связи с расширением штаба требуются сотрудник для подготовки контента ( видео, картинки, каталог, форум, сео описание) на наши сайты. ...

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад