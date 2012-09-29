На странице: http://wifish.net/?ptype=post_listing При загрузке фото, а именно, при создании превьюшки выскакивает ошибка (смотреть в приложении) Задача, собственно, ее поправить.
Сайт на WordPress под ключ
Сделать стильный, но в то же время простой дизайн шаблонов:
1. главная портальная страница: а) шапка на весь экран, б) тело – 3 колонки, в) футер на весь экран (копирайты, счетчики)
2. шаблон внутренних реализованных как блог: а) шапка, б) 2 колонки: слева шире основная для текста и фото; правая: меню, дополнительное (тэги, список популярных постов, новости, реклама)
3. фотогалерея (слева матрица миниатюр, справа показ полноразмерной фото)
Из бесплатного подходит:http://best-wordpress-templates.ru/marena/
http://wordpresse.ru/themes/3155/ http://wp-templates.ru/grid-style/
http://best-wordpress-templates.ru/leander/ http://best-wordpress-templates.ru/latesttribune/
Чтобы было понятно, что хочется:
Из действующего по виду и функционалу подходит вот этот: http://www.tourist2townie.com/
Что-то из этих нравится:
http://fathomaway.com/ - компоновка, цветовая гамма, шрифты. Слайд не нужен
http://www.wanderingearl.com/ - компоновка и как пример наполнения Главная-внутренние. Цвет сайта и фон отвратителен
http://www.travelswithtwo.com/?cat=85 шрифты, компановка внутреней, верхнее меню нра
Нужны хорошие, четкие шрифты для заголовков и текста. Размер такой же как в ЖЖ
Поставить плагины для seo, фото и управления рекламой, а так же RusToLat, Akismet, Disqus, All SEO In One, SEO Smart Links, Google XML Sitemaps, WP Super Cache, WP Smush.it, AddToAny, WP-DB-Backup, Shortener URL, WP-PageNavi, NextGEN Gallery
Есть действующий самописный сайт, который и хочу перевести на cms
Сервер свой. Ограничений нет.
Оплата по этапам. Предоплата исключена
По результатам возможно длительное сотрудничество по обслуживанию сайта
Заявки фрилансеров
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