Создать сайт на Drupal 7

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка144 просмотра

Необходимо создать информационную структуру на установленном сайте на Drupal 7 с уже установленным шаблоном и демо-контентом.

Задача сводится к установке и настройке необходимых модулей, созданию/редактированию типов материалов, полей и представлений, внесению стилистических правок во внешний вид и созданию тестового контента.

Полное описание идеи и ТЗ - в приложении.

Жду Ваших предложений по срокам и бюджету.

Drupal
13 лет назад
ratstar
Павел 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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