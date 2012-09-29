Создать сайт на Drupal 7

Необходимо создать информационную структуру на установленном сайте на Drupal 7 с уже установленным шаблоном и демо-контентом.

Задача сводится к установке и настройке необходимых модулей, созданию/редактированию типов материалов, полей и представлений, внесению стилистических правок во внешний вид и созданию тестового контента.

Полное описание идеи и ТЗ - в приложении.

Жду Ваших предложений по срокам и бюджету.