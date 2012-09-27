Нужно поправить в стилях некорректно отображающийся сайдбар в шаблоне сайта на Wordpress (он тупо выровнен по правому краю экрана). Сайт: http://tvojmalysh.net/ Кто точно сможет быстро устранить пробелему, пишите в ...
Нужен специалист по движку vamshop
движок ВАМШОП, VAMSHOP, кто занимается отпишитесь, есть проект, нужно доработать, в последствий проекты с 0, регулярные работы!
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