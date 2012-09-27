Нужен специалист по движку vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка83 просмотра

движок ВАМШОП, VAMSHOP, кто занимается отпишитесь, есть проект, нужно доработать, в последствий проекты с 0, регулярные работы!

13 лет назад
VladislavSly
Владислав 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров