Есть несколько сайтов, которые нужно доработать и продолжать развивать/поддерживать. artist3d.ru - изменения вида новостей, создание всплывающей формы обратной связи и т.д. (псд есть) Второй сайт покажу исполнителю - работа с онлайн оплатами и ...
Модификация хука для IPB 3.3
Нужно купить с invisionpower.com один хук и передалать, чтобы он работал на нужном домене.
Бюджет: стоимость хука + ваши способности и время за изменение хука.
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