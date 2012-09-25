Контент менеджер для сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок259 просмотров

Проект: http://goo.gl/M3kYW

Требуется контент менеджер на постоянной основе.

Текущая задача перенести записи с этого сайта http://goo.gl/9iq6l в формате целевого проекта.

Необходимые навыки:

- опыт работы с Wordpress 3

- начальные навыки photoshop (вырезать картинку, изменить размер и тп)

- копирайтинг (рерайт текстов и тп)

Оплата труда договорная.

Оплата в webmoney.

Сотрудничество постоянное.

WordPress
13 лет назад
nativetek
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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