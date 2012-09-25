Сделать форму подачи заявки

http://www.ffnso.ru/

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В шапке левее «Войти/Зарегистрироваться» таким же стилем, но более выделяющимся цветом добавить кнопку «Подать заявку».

При нажатии на кнопку в попапе или на новой странице открывктся форма со следующим списком полей:

1) Название соревнований (выпадашка, список берется с сайта)

2) Название команды (строка)

3) Пол (выпадашка: юноши, девушки)

4) Возрастная группа (выпадашка, берется с сайта в зависимости от первого поля «название соревнований», т.е. проверяется, какие группы есть в данном соревновании и формируется список для выпадашки)

5) Футбольный клуб (строка)

6) Адрес клуба (строка)

7) Стадион (строка)

8) Адрес стадиона (строка)

7) Телефон команды (строка)

8) Факс команды (строка)

9) Цвета формы команды:

Основной (строка)

Запасной (строка)

10) Адрес в Internet (строка)

11) Адрес E-mail (строка)

Далее заявочный лист и руководящий состав команды согласно прикрепленному документу (там две таблицы).

Внизу кнопка «Следующий шаг». При нажатии отправляется письмо на емэйл владельцу сайта. В письме все данные формы и прикрепленный файл. Прикрепленный файл аналогичен образцу «Zayavka_NOFF_2012.doc», только заполнен. Можно в формате pdf или doc, как проще. Клиент видит сообщение, что заявка успешно создана и появляется возможность скачать заявку (тот файл что был в аттаче письма админу) или распечатать (его же).

Нужно в формируемый документ добавить одно поле "Название соревнований". В образце его нет, а оно необходимо.