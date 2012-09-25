Сделать форму подачи заявки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки136 просмотров

http://www.ffnso.ru/

Joomla

В шапке левее «Войти/Зарегистрироваться» таким же стилем, но более выделяющимся цветом добавить кнопку «Подать заявку».

При нажатии на кнопку в попапе или на новой странице открывктся форма со следующим списком полей:

1) Название соревнований (выпадашка, список берется с сайта)

2) Название команды (строка)

3) Пол (выпадашка: юноши, девушки)

4) Возрастная группа (выпадашка, берется с сайта в зависимости от первого поля «название соревнований», т.е. проверяется, какие группы есть в данном соревновании и формируется список для выпадашки)

5) Футбольный клуб (строка)

6) Адрес клуба (строка)

7) Стадион (строка)

8) Адрес стадиона (строка)

7) Телефон команды (строка)

8) Факс команды (строка)

9) Цвета формы команды:

Основной (строка)

Запасной (строка)

10) Адрес в Internet (строка)

11) Адрес E-mail (строка)

Далее заявочный лист и руководящий состав команды согласно прикрепленному документу (там две таблицы).

Внизу кнопка «Следующий шаг». При нажатии отправляется письмо на емэйл владельцу сайта. В письме все данные формы и прикрепленный файл. Прикрепленный файл аналогичен образцу «Zayavka_NOFF_2012.doc», только заполнен. Можно в формате pdf или doc, как проще. Клиент видит сообщение, что заявка успешно создана и появляется возможность скачать заявку (тот файл что был в аттаче письма админу) или распечатать (его же).

Нужно в формируемый документ добавить одно поле "Название соревнований". В образце его нет, а оно необходимо.

Joomla
13 лет назад
lansib
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Помощь по Joomila

    Сайт: m y h o m e b e e r . r u Разобраться со слайдером, поправить верстку. Оказать консультации по работе с CMS. Все предложения только в проект.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменение плагина Simple:Press Forum для WordPress

    Имеется сайт на WordPress 3.4.2 на котором установлен плагин Simple:Press Forum 5.1.4. Требуется внести ряд изменений в функционал данного плагина и самого WordPress. Все подробности в прикрепленном ТЗ. Прошу ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта на Джумла 2.5.7.

    1. Создание сайта на джумла 2.5.6. http://www.astroacademy.spb.ru/ 1.2. Подбор и адаптация шаблона для сайта (по примеру) 1.3. Реализация структуры (меню, модули, места, плагины…) Сама структура сайта есть. 1.4. Редактирование шрифтов, мест размещения. 1.5. Настройка тхт, ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Joomla

    Есть сайт на битрикс, нужно переписать его на Joomla. Дизайн и адреса страниц и тексты чтобы остались точно такие. Если чтото выполнить точно нельзя, можно поменять на решения которые возможны в Joomle. SEO оптимизирован. Подробности ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Метки для избранного на Drupal

    $500

    На сайте реализовано избранное с помощью views, quicktabs Нужно навесить метки, чтобы пользователь дополнительно смог классифицировать и отбирать потом избранное. Варианты реализации, сроки и стоимость от вас. ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад