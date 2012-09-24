Изменение плагина Simple:Press Forum для WordPress

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Закрыт1 заявка124 просмотра

Имеется сайт на WordPress 3.4.2 на котором установлен плагин Simple:Press Forum 5.1.4. Требуется внести ряд изменений в функционал данного плагина и самого WordPress.

Все подробности в прикрепленном ТЗ.

Прошу предлагать свои цены и сроки реализации.

WordPress
13 лет назад
AM
58 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mikhail-84
Михаил 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$150
4 дня

Заявки фрилансеров

mikhail-84
Михаил 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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