http://hydrogencreator.ru/artgranit/ необходимо настроить сайт, удалив ненужные вещи и настроив русский язык для магазина, при установке русского не работает
Изменение плагина Simple:Press Forum для WordPress
Имеется сайт на WordPress 3.4.2 на котором установлен плагин Simple:Press Forum 5.1.4. Требуется внести ряд изменений в функционал данного плагина и самого WordPress.
Все подробности в прикрепленном ТЗ.
Прошу предлагать свои цены и сроки реализации.
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