Создание сайта на Джумла 2.5.7.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок280 просмотров

1. Создание сайта на джумла 2.5.6. http://www.astroacademy.spb.ru/

1.2. Подбор и адаптация шаблона для сайта (по примеру)

1.3. Реализация структуры (меню, модули, места, плагины…) Сама структура сайта есть.

1.4. Редактирование шрифтов, мест размещения.

1.5. Настройка тхт, апаче, 404 ошибки и пр для нормальной работы сайта.

1.6. Доделки и т.п.

Ориентировочная структура, наброски внешнего вида в прикрепленном файле.

Оставляя заявку, указывайте дату рождения (можно в личку)

Joomla
13 лет назад
AlekseyKotenko
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mrcloud
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$250
15 дней
Евгений, все сделал согласно тз и даже больше. Сайт получился красивый я остался доволен. Евгению спасибо, за оперативную и полную работу.
Хороший заказчик, все замечательно объяснил и благодаря этому быстро выполнили проект!

Заявки фрилансеров

mrcloud
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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