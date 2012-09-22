Joomla

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Закрыт9 заявок170 просмотров

Есть сайт на битрикс, нужно переписать его на Joomla. Дизайн и адреса страниц и тексты чтобы остались точно такие. Если чтото выполнить точно нельзя, можно поменять на решения которые возможны в Joomle. SEO оптимизирован. Подробности при переписке

Joomla
13 лет назад
velcom
Максим 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров