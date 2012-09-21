есть сайт на самописной CMS / нужно внести ряд изменений, таких как - исправить пару ошибок, сделать всплывающее меню, сверстать пару табличек манагерам для примера. Требуется сделать по срокам ...
Необходима консультация по webasyst
Необходима консультация по webasyst, по расположению шаблонов и изменению.
В заявке указывайте стоимость за консультацию и за помощь.
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