Поправить контент сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок152 просмотра

Имеется m2y.ru

1. Убрать баннер перед выходом на сайт.

2. Написать мануал для редактирования контента на данном сайте. Инструкция должна быть полноценная.

13 лет назад
fenix543
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров