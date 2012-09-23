Здравствуйте! Требуется верстка и прикрутка сверстанного сайта к cms написанной на ROR. Сайт несложный - визитка с 2-мя витринами, фотогаллереей, блогом и может еще чем-то стандартным. Для понимания, это несложный сайт ...
Специалист по Joomla 1.6-2.5
Ищу толкового специалиста по Joomla 1.6-2.5. Удаленная работа над сайтами. Долговременное сотрудничество. Объявление для жителей Минска и Беларуси!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на битрикс, нужно переписать его на Joomla. Дизайн и адреса страниц и тексты чтобы остались точно такие. Если чтото выполнить точно нельзя, можно поменять на решения которые возможны в Joomle. SEO оптимизирован. Подробности ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
На сайте реализовано избранное с помощью views, quicktabs Нужно навесить метки, чтобы пользователь дополнительно смог классифицировать и отбирать потом избранное. Варианты реализации, сроки и стоимость от вас. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Имеется m2y.ru 1. Убрать баннер перед выходом на сайт. 2. Написать мануал для редактирования контента на данном сайте. Инструкция должна быть полноценная.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходима консультация по webasyst, по расположению шаблонов и изменению. В заявке указывайте стоимость за консультацию и за помощь.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо разместить сайт (интернет магазин) на систему управления joomla. Верстка сайта готова. Скрины страниц сайта во вложении. Если кратко: 1) Нужо отображение каталога, форма заполнения каталога Тоесть: ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Есть сайт http://ast.prcube.ru Работает на Drupal 7. Нужно сделать 2 вида рейтингов для этого сайта: рейтинг материалов и рейтинг пользователей. У материалов рейтинг должен быть чем-то вроде параметра (он потом будет использоваться во views), ...Закрыт13 лет назад
Сайт http://advokat-kieva.com.ua/ 1. Анализ соответствия текущих настроек поставленным целям. 2. Аудит ресурса для контекстной рекламы. 3. Разделение поискового и контекстного размещения рекламных сообщений 4. Формирование полного ...Закрыт13 лет назад
Есть готовый сайт. Был создан в 2006-2007 г. Основное предназначение - описание деятельности компании и размещение изображений выполненных работ. При наполнении столкнулись со следующими недоработками: 1. Невозможно разделение портфолио по пунктам в навигации. ...Закрыт13 лет назад
Сайт: http://pandorasbox.ru Хостинг: http://fozzy.com/ru/shared-hosting На данный момент происходит перерасход памяти от открытия 10 страниц. Вот запись с примером: http://pandorasbox.ru/Fault_VML.exe (сделано UVScreenCamera). Требуется определить причину. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад