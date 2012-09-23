Настроить меню в Prestashop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка228 просмотров

Необходимо настроить меню в админке на Prestashop. Нужно убрать старые пункты и внести новые. Вопросы в личку.

PrestaShop
13 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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