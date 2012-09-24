Настроить магазин на e-commerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки110 просмотров

Есть сайт на вордпрессе к которому прицеплен плагин e-commerce надо его настроить под небольшой книжный магазинчик. Сроки цены и контакты пишите здесь, плиз.

WordPress
13 лет назад
FastBest
Наталья 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

mrcloud
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$70
3 дня

Заявки фрилансеров

mrcloud
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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