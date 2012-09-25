Сайт на Joomla1.5 оказывает чрезмерную нагрузку на ресурсы хостера (Jino). Регулярно появляется сообщение Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to database
Шаблон для Wordpress
Из psd надо сделать шаблон для Wordpress.
1) Все должно быть pixel perfect.
2) Никакой hardcoded фигни, все должно быть по-человечески.
3) По ходу работ по проекту могут быть небольшие правки или дополнения, если не согласны – не отвечайте пожалуйста на проект.
4) Работаем без предоплаты, т.к. заметил что люди получив предоплату резко теряют интерес к проекту, начинают исчезать, всячески динамить.
5) Адекватный, хорошо закомментированный HTML и CSS код. Желательно на английском.
Краткое описание проекта:
960 gs, Google Fonts, понадобится написать кастомный плагин (на скриншоте блок RECENT STUFF), верхнее меню под шапкой должно выводить как категории так и статичные страницы, должно быть выпадающим.
Нужно чтобы цветовая схема настраивалась через настройки темы (Color Picker' ом).
Более подробное описание – выбранному исполнителю.
Сроки не сжатые, недели две.
От вас цены, скайп и краткий рассказ о своем опыте разработки под данную CMS.
Заявки фрилансеров
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