Из psd надо сделать шаблон для Wordpress.

1) Все должно быть pixel perfect.

2) Никакой hardcoded фигни, все должно быть по-человечески.

3) По ходу работ по проекту могут быть небольшие правки или дополнения, если не согласны – не отвечайте пожалуйста на проект.

4) Работаем без предоплаты, т.к. заметил что люди получив предоплату резко теряют интерес к проекту, начинают исчезать, всячески динамить.

5) Адекватный, хорошо закомментированный HTML и CSS код. Желательно на английском.

Краткое описание проекта:

960 gs, Google Fonts, понадобится написать кастомный плагин (на скриншоте блок RECENT STUFF), верхнее меню под шапкой должно выводить как категории так и статичные страницы, должно быть выпадающим.

Нужно чтобы цветовая схема настраивалась через настройки темы (Color Picker' ом).

Более подробное описание – выбранному исполнителю.

Сроки не сжатые, недели две.

От вас цены, скайп и краткий рассказ о своем опыте разработки под данную CMS.