Шаблон для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка118 просмотров

Из psd надо сделать шаблон для Wordpress.

1) Все должно быть pixel perfect.

2) Никакой hardcoded фигни, все должно быть по-человечески.

3) По ходу работ по проекту могут быть небольшие правки или дополнения, если не согласны – не отвечайте пожалуйста на проект.

4) Работаем без предоплаты, т.к. заметил что люди получив предоплату резко теряют интерес к проекту, начинают исчезать, всячески динамить.

5) Адекватный, хорошо закомментированный HTML и CSS код. Желательно на английском.

Краткое описание проекта:

960 gs, Google Fonts, понадобится написать кастомный плагин (на скриншоте блок RECENT STUFF), верхнее меню под шапкой должно выводить как категории так и статичные страницы, должно быть выпадающим.

Нужно чтобы цветовая схема настраивалась через настройки темы (Color Picker' ом).

Более подробное описание – выбранному исполнителю.

Сроки не сжатые, недели две.

От вас цены, скайп и краткий рассказ о своем опыте разработки под данную CMS.

CSSHTMLWordPress
13 лет назад
Sllow
33 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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