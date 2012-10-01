Требуется "повесить" сайт на MOdx

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок193 просмотра

Требуется "повесить" сайт на MODx с дальнейшей программной поддержкой. Прошу отзываться на проект именно программистов, а не команд и посредников!

MODX
13 лет назад
titan122
Илья 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$100
3 дня
Все отлично. Профессиональный подход к делу! Спасибо за работу!
Четкое ТЗ. С оплатой проблем нету. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад