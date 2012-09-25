Нестабильная работа сайта на Joomla1.5

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Закрыт1 заявка114 просмотров

Сайт на Joomla1.5 оказывает чрезмерную нагрузку на ресурсы хостера (Jino).

Регулярно появляется сообщение Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to database

13 лет назад
Astachov
Николай 
73 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров