Astachov

Николай Astachov

 
72 годаРоссия/Кашира
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Заставка для видео из готового футажа

    Подобрал несколько футажей в формате After Effects, хотел сделать заставку для видео. Попытка установить приложение After Effects на комп провалилась по причине устаревшего железа. Вынужден обратиться за помощью к специалистам. Надеюсь, а цене договоримся... не имею ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проблема с плагинами WordPress

    Необходимо запустить на сайте плагин, который позволяет постить в группу ВК при публикации статьи на блоге вордпресс. Установлены следующие плагины: VKontakte Cross-Post и VKontakte Wall Post. Причем раньше какой-то из них работал. Потом какое-то время ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вывод видео на главную страницу ВП

    Есть готовый сайт на ВП. Используется тема Arthemia-premium. Хотелось бы реализовать в ней вывод видео на главную страницу в блоке headline. Хорошо бы сделать это примерно так же, как сделано с теме Original Premium News http://wp-templates.ru/original-premium-news/

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Виртуальный стилист на сайте

    Должен признаться, что почти совсем не в теме, поэтому прошу не пинать особо, если мысль будет изложена недостаточно четко. Итак, поехали.. На многих сайтах стоят всякого рода виртуальные стилисты, виртуальные примерочные и проч. Огромным минусом для ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод книги

    Требуется перевод с английского. Книга формата PDF содержит более 280 страниц текста. Интерес представляют предложения менее $300.

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводы с английских сайтов

    Для наполнения нового сайта с тематикой "недвижимость" решил подобрать контент с английских сайтов аналогичной тематики. Гугловский переводчик, конечно, неплох, дает неплохое представление о смысле статьи, но имеет место заморочка с расшифровкой и редактированием отдельных фраз. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод темы WP

    Требуется перевести тему WordPress. Убедительная просьба: обращаться исключительно тех, кто имеет представление о локализации тем (шаблонов) WP!

    WordPress
    Переводы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поправка в шаблон ластоблога

    Дефолтный шаблон блога В.Ласто Blog_b_pepetun_version имеет стандартный 3-х колоночный вид - колонки справа и слева от контекста. Нужно: контекст слева, обе колонки справа. Верстка "дивная".

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Превышение нагрузки на ресурсы хостера

    Сайт на Joomla1.5.14 размещен на хостинге RBC. Создает избыточную нагрузку на ресурсы хостера, по поводу чего последний выражает недовольство и рекомендует обратиться к специалистам по скриптам джумлы. Использование ресурсов Процессор 2020.34 из 500 Запросы к БД 47096 из 50000 Ввод-вывод 651765 из ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка темы Word Press

    Необходимо доработать фри-версию так, чтобы новости в ней выводились как в премиум-версии, т.е., в две колонки. Премиум-версия - http://demo.colorlabsproject.com/arthemia/ Фри-версия - http://michaelhutagalung.com/arthemia/

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка скриптов Ласто

    Есть такая штука - портатор новостей (автор В.Ласто). Никак не могу заставить нормально работать. Нужна помощь

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разовые работы с сайтами на Joomla

    Нужна помощь в решении некоторых проблем на действующих сайтах. Ресурсы на базе Joomla. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве. Оплата за сделанную работу со счета в РБК-мани. Более подробно - через аську

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Генератор случайных чисел

    $50

    Нужен скрипт 4-х разрядного генератора случайных чисел для веб-страницы с возможностью настройки автоматического запуска и останова в определённое время суток.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка и оптимизация сайта

    Необходима раскрутка и оптимизация сайта по ключевым словам с целью привлечения целевого траффика. Оплата по результатам работы до 50% от продаж. Фактически предлагается долговременное сотрудничество по реализации данного проекта.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
cej_vo
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Поправка в шаблон ластоблога
Спасибо!)
Работа выполнена "в присутствии заказчика" в течении двух часов. Качество отличное.
Ответный отзыв
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Приватный проект для SergeyBoiko
Славно поработали. Никаких нареканий к сотрудничеству.
Как всегда никаких нареканий. Исполнение качественное и в короткий срок.
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