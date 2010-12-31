Подобрал несколько футажей в формате After Effects, хотел сделать заставку для видео. Попытка установить приложение After Effects на комп провалилась по причине устаревшего железа. Вынужден обратиться за помощью к специалистам. Надеюсь, а цене договоримся... не имею ...
- Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо запустить на сайте плагин, который позволяет постить в группу ВК при публикации статьи на блоге вордпресс. Установлены следующие плагины: VKontakte Cross-Post и VKontakte Wall Post. Причем раньше какой-то из них работал. Потом какое-то время ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт на Joomla1.5 оказывает чрезмерную нагрузку на ресурсы хостера (Jino). Регулярно появляется сообщение Database Error: Unable to connect to the database:Could not connect to databaseСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется доработать по мелочам тему WordPress.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть готовый сайт на ВП. Используется тема Arthemia-premium. Хотелось бы реализовать в ней вывод видео на главную страницу в блоке headline. Хорошо бы сделать это примерно так же, как сделано с теме Original Premium News http://wp-templates.ru/original-premium-news/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Должен признаться, что почти совсем не в теме, поэтому прошу не пинать особо, если мысль будет изложена недостаточно четко. Итак, поехали.. На многих сайтах стоят всякого рода виртуальные стилисты, виртуальные примерочные и проч. Огромным минусом для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется перевод с английского. Книга формата PDF содержит более 280 страниц текста. Интерес представляют предложения менее $300.Переводы15 заявокЗакрыт13 лет назад
Для наполнения нового сайта с тематикой "недвижимость" решил подобрать контент с английских сайтов аналогичной тематики. Гугловский переводчик, конечно, неплох, дает неплохое представление о смысле статьи, но имеет место заморочка с расшифровкой и редактированием отдельных фраз. ...Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется перевести тему WordPress. Убедительная просьба: обращаться исключительно тех, кто имеет представление о локализации тем (шаблонов) WP!Переводы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна помощь в привинчивании гуглового референта к сайту на вордпрессе.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Перенести сайт, настроить CMS после переноса сайта и оптимизировать для работы на новом хостинге. Подробности в ISQ.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Дефолтный шаблон блога В.Ласто Blog_b_pepetun_version имеет стандартный 3-х колоночный вид - колонки справа и слева от контекста. Нужно: контекст слева, обе колонки справа. Верстка "дивная".HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт на Joomla1.5.14 размещен на хостинге RBC. Создает избыточную нагрузку на ресурсы хостера, по поводу чего последний выражает недовольство и рекомендует обратиться к специалистам по скриптам джумлы. Использование ресурсов Процессор 2020.34 из 500 Запросы к БД 47096 из 50000 Ввод-вывод 651765 из ...Системное администрирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо доработать фри-версию так, чтобы новости в ней выводились как в премиум-версии, т.е., в две колонки. Премиум-версия - http://demo.colorlabsproject.com/arthemia/ Фри-версия - http://michaelhutagalung.com/arthemia/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть такая штука - портатор новостей (автор В.Ласто). Никак не могу заставить нормально работать. Нужна помощьПрочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужна помощь в решении некоторых проблем на действующих сайтах. Ресурсы на базе Joomla. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве. Оплата за сделанную работу со счета в РБК-мани. Более подробно - через аськуСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо: - восстановить нормальную работу сайта на Joomla! (кодировка, вопросительные знаки) - прикрутить к сайту на Joomla! файловый архивПрочее1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужен короткий "убойный" рекламный текст для продвижения информационного товара. Подробности - в переписке.Копирайтинг13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен скрипт 4-х разрядного генератора случайных чисел для веб-страницы с возможностью настройки автоматического запуска и останова в определённое время суток.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходима раскрутка и оптимизация сайта по ключевым словам с целью привлечения целевого траффика. Оплата по результатам работы до 50% от продаж. Фактически предлагается долговременное сотрудничество по реализации данного проекта.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад