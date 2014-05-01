Превышение нагрузки на ресурсы хостера

Доброе время суток, Нужно настоить IP телефонию, служба поддержки провайдера говорит, что причина в NAT, телефон на прием звонка работает, а если сам звонишь, связь держится 10-20 секунд. Надо корректно настроить маргрутизатор и открыть UDP порты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на Joomla1.5.14 размещен на хостинге RBC. Создает избыточную нагрузку на ресурсы хостера, по поводу чего последний выражает недовольство и рекомендует обратиться к специалистам по скриптам джумлы.
Использование ресурсов
Процессор
2020.34 из 500
Запросы к БД
47096 из 50000
Ввод-вывод
651765 из 400000
Необходимо выявить и устранить проблему.
- Похожие заказы
- Системное администрирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: gmail ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Помочь с ошибкой из-за которой перестал запускаться cron Nov 25 04:14:01 vps622 crond[3251]: (CRON) error (can't fork) Nov 25 04:14:01 vps622 crond[3145]: (CRON) error (can't fork) Nov 25 04:15:01 vps622 last message repeated 3 times Nov 25 04:15:01 vps622 ...Завершен14 лет назад
Нужен сервер, для пошаговой игры типа match3. Выбор под параметры, настройка и последующий уход. Обязательно: опыт, хороший онлайн, наличие скайпа.Системное администрирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Имеется два сервера на Win32 Необходимо сделать так, чтобы при подключении OpenVPN соединения на первый сервер весь трафик шел сначала через первый сервер, а затем через второй. клиент ---> openvpn1 ---> openvpn2 ---> интернет для связи 314801879Системное администрирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Настройка Server Window 2003 с шестью сайтами на MS SQL 2000 Enterprise. Наладить Gene6FTP, Kerio Mail Server, защиты, и т.д.Закрыт14 лет назад
Сайт находится под ддосом неделю, требуется постоянная защита, сайт стоит на vps.Завершен14 лет назад
Перевозим офис......нужно настроить сетку в новом офисе...м.Бауманская ваши сроки и цены?Системное администрирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
OS debian нужно переустановить пхпЗавершен14 лет назад
Дан домен типа nsk.ru Делегирование назначено ns1.nsk.ru с ip=192.168.10.4 построить записи SOA и NS написать в обе стороны Срочно!!!Завершен14 лет назад