Превышение нагрузки на ресурсы хостера

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки256 просмотров
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Сайт на Joomla1.5.14 размещен на хостинге RBC. Создает избыточную нагрузку на ресурсы хостера, по поводу чего последний выражает недовольство и рекомендует обратиться к специалистам по скриптам джумлы.

Использование ресурсов

Процессор

2020.34 из 500

Запросы к БД

47096 из 50000

Ввод-вывод

651765 из 400000

Необходимо выявить и устранить проблему.

14 лет назад
Astachov
Николай 
72 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
NARKOZ-2008
Нихад 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$25
3 дня