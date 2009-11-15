Настройка Windows Server 2003

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок230 просмотров
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Настройка Server Window 2003 с шестью сайтами на MS SQL 2000 Enterprise.

Наладить Gene6FTP, Kerio Mail Server, защиты, и т.д.

14 лет назад
dmitri1
51 годСША
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад
$50
1 день
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Системное администрирование