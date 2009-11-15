Настройка Windows Server 2003

Есть компьютер с двумя сетевыми интерфейсами. Каждый из этих интерфейсов через роутер подключен к интернету через своего провайдера, т.е. схема такая: Интерфейс1 (192.168.0.2) -> роутер1 (192.168.0.1) –> PPPoE Провайдера1 – Интернет Интерфейс2 (10.0.0.2) -> роутер2 (10.0.0.1) -> ...