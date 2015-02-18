Помощь в настройке Linux

$10
Системное администрированиеЗавершен1 заявка215 просмотров
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Помочь с ошибкой из-за которой перестал запускаться cron

Nov 25 04:14:01 vps622 crond[3251]: (CRON) error (can't fork)

Nov 25 04:14:01 vps622 crond[3145]: (CRON) error (can't fork)

Nov 25 04:15:01 vps622 last message repeated 3 times

Nov 25 04:15:01 vps622 last message repeated 9 times

Nov 25 04:15:02 vps622 crond[3461]: Module is unknown

Nov 25 04:15:02 vps622 crond[3461]: CRON (root) ERROR: failed to open PAM security session: Connection refused

Nov 25 04:15:02 vps622 crond[3461]: CRON (root) ERROR: cannot set security context

Выяснить и исправить ошибку с утечкой памяти на сервере

Linux
14 лет назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
cTPAx
Игорь 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
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