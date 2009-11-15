Сервер

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок372 просмотра
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Нужен сервер, для пошаговой игры типа match3.

Выбор под параметры, настройка и последующий уход.

Обязательно: опыт, хороший онлайн, наличие скайпа.

14 лет назад
ArtyomVladim
Артем 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад