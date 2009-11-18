Доброе время суток,

Нужно настоить IP телефонию, служба поддержки провайдера говорит, что причина в NAT, телефон на прием звонка работает, а если сам звонишь, связь держится 10-20 секунд. Надо корректно настроить маргрутизатор и открыть UDP порты 5060, 5061, 16300-16500 так нам написали в инструкции. Человек должен быть в Киеве, для приезда в офис.

ICQ - 7292000