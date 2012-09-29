Добавить блог на сайт

Здесь

http://video-nova.ru/portfolio/foto-portfolio/

и здесь

http://video-nova.ru/portfolio/video-portfolio/

добавить блог с возможностью комментирования.

Мне нужно оформить по моему дизайну (zalil.ru/33770170 в архиве картинки) два блога на сайте

Оба блога должны быть идентичны по внешнему виду, в принципе как я нарисовал.

Еще хотелось бы чтобы все записи блогов: и фотографа и оператора отображались в Свежих записях сайта.

1000 р.

Оплата ЯД или на карту СБ.