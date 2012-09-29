Добавить блог на сайт

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Завершен2 заявки163 просмотра

Здесь

http://video-nova.ru/portfolio/foto-portfolio/

и здесь

http://video-nova.ru/portfolio/video-portfolio/

добавить блог с возможностью комментирования.

Мне нужно оформить по моему дизайну (zalil.ru/33770170 в архиве картинки) два блога на сайте

Оба блога должны быть идентичны по внешнему виду, в принципе как я нарисовал.

Еще хотелось бы чтобы все записи блогов: и фотографа и оператора отображались в Свежих записях сайта.

1000 р.

Оплата ЯД или на карту СБ.

13 лет назад
jagga7
Галина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

Romeo-viruS
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Спасибо Андрею за отлично выполненную работу: за пояснения, за четкое соблюдение сроков и точно выполненное задание!
Четкое ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Одним словом с Галиной приятно иметь дело

Заявки фрилансеров

Romeo-viruS
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад