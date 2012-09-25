Автоматизировать загрузку товаров в ИМ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка115 просмотров

Автоматизировать загрузку товаров в интернет-магазин.

Есть интернет магазин onestarmarket.ru ,есть прайс лист с ценами,ссылками на картинки и описание ( http://onestarmarket.ru/web/upload/assets/other/33/32828/rt001.xls ) - требуется автоматизировать загрузку товаров в интернет магазин.

Интернет-магазин работает через storeland.ru , в интерфейсе которого уже есть возможность загрузки товаров через файлы xls. Необходимо подстроить систему так - чтобы осталось только загрузить данный файл, и обновились остатки,цены,фотографии.

13 лет назад
rrx177
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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