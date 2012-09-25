Есть сайт на самописной кмс, требуется перенести желательно на DLE, Hostcms или что то в таком духе. Пациент — goo.gl/vq5F3 Требуется сохранить урлы. От вас опыт работы, портфолио, разбираться в чужом ...
Автоматизировать загрузку товаров в ИМ
Автоматизировать загрузку товаров в интернет-магазин.
Есть интернет магазин onestarmarket.ru ,есть прайс лист с ценами,ссылками на картинки и описание ( http://onestarmarket.ru/web/upload/assets/other/33/32828/rt001.xls ) - требуется автоматизировать загрузку товаров в интернет магазин.
Интернет-магазин работает через storeland.ru , в интерфейсе которого уже есть возможность загрузки товаров через файлы xls. Необходимо подстроить систему так - чтобы осталось только загрузить данный файл, и обновились остатки,цены,фотографии.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по верстке PSD макета и адаптации под Joostina 1.3Закрыт12 лет назад
Контент почти весь есть, нехватающий для демонстрации полной работы возможно придется добавить 4-5 стр. - можно начать с 1-2х там видно будет *Оплата по факту — можно ...Закрыт13 лет назад
Привет по структуре сайта сделать контент. Возможно продолжение - интегрировать HTML *без агенств и тем более копирайтеров попробуем обойтисьСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно обновить компонент JoomShopping в инетернет-магазине. В старую версию интернет-магазина были внесены некоторые изменения, нужно чтобы они не пропали при обновлении.Закрыт13 лет назад
Проект: http://goo.gl/M3kYW Требуется контент менеджер на постоянной основе. Текущая задача перенести записи с этого сайта http://goo.gl/9iq6l в формате целевого проекта. Необходимые навыки: - опыт работы с Wordpress ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен программист для сайта закупайка.рф на постоянной основе. Сайт запущен и работает пол года, но есть много доработок и усовершенствований (новые сервисы, оптимизация для ПС, новые функции, юзабилити и т.д.) з/п ...Закрыт13 лет назад
Здесь http://video-nova.ru/portfolio/foto-portfolio/ и здесь http://video-nova.ru/portfolio/video-portfolio/ добавить блог с возможностью комментирования. Мне нужно оформить по моему дизайну (zalil.ru/33770170 в архиве картинки) два блога на сайте Оба блога ...Завершен13 лет назад
Из psd надо сделать шаблон для Wordpress. 1) Все должно быть pixel perfect. 2) Никакой hardcoded фигни, все должно быть по-человечески. 3) По ходу работ по проекту могут ...Закрыт13 лет назад
- $100
Требуется "повесить" сайт на MODx с дальнейшей программной поддержкой. Прошу отзываться на проект именно программистов, а не команд и посредников!Завершен13 лет назад