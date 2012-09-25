Автоматизировать загрузку товаров в ИМ

Автоматизировать загрузку товаров в интернет-магазин.

Есть интернет магазин onestarmarket.ru ,есть прайс лист с ценами,ссылками на картинки и описание ( http://onestarmarket.ru/web/upload/assets/other/33/32828/rt001.xls ) - требуется автоматизировать загрузку товаров в интернет магазин.

Интернет-магазин работает через storeland.ru , в интерфейсе которого уже есть возможность загрузки товаров через файлы xls. Необходимо подстроить систему так - чтобы осталось только загрузить данный файл, и обновились остатки,цены,фотографии.