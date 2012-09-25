Обновить версию JoomShopping

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка108 просмотров

Нужно обновить компонент JoomShopping в инетернет-магазине. В старую версию интернет-магазина были внесены некоторые изменения, нужно чтобы они не пропали при обновлении.

13 лет назад
leshane
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров