Самый простой html5 -> modx revo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки170 просмотров

Контент почти весь есть, нехватающий для демонстрации полной работы возможно придется добавить

4-5 стр. - можно начать с 1-2х там видно будет

*Оплата по факту — можно в реальном времени — прогресс -> оплата.

HTMLMODX
13 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

hondab
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня

Заявки фрилансеров

hondab
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад