Перевод статичного сайта (HTML) на Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок222 просмотра

Требуется корректный перевод сайта из статичной формы в управляемую CMS. Требуется, конечно, полностью повторить вертску, соблюсти принципы инфоблоков - там где новости, должны новости в терминологии модулей Джумла, спецпредложения и т.д. Дамп сайта прилагаю, предлагайте ваши цены и сроки. Спасибо!

https://www.dropbox.com/s/mrep8bfi466gi1q/avtomig-html.zip

HTMLJoomla
13 лет назад
polyweb
Максим 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Обман и безответсвенность. Сергей взялся за заказ: перевод статического сайта на Joomla, накормил двумя "завтраками" и изчез. Одно радует, никакой предоплаты, однако потеряное время – потеряные деньги.

Заявки фрилансеров

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад