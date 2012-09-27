Внести правки в существующий сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка146 просмотров

Внести правки в существующий сайт. Сайт на imageCMS. Поправить стили, настроить модули. Стучитесь в скайп evmakar . Работа оперативная.

13 лет назад
evmak
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров