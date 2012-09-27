Перенести сайт с ucoz на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка117 просмотров

Добрый день.

Ищу исполнителя для переноса сайта с ucoz на DLE.

Cам сайт:

http://barcelonanews.ru/

Нужен полный перенос, с сохранением ссылок, дизайн нужно сменить.

DLE
13 лет назад
pavlas
Павел 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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