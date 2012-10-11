Добрый день. Нужно написать 15 схожих, но уникальных статей-обзоров сервиса для разных сайтов. От 2000 символов, с упоминанием 3 ключевых фраз.
- $25Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Добрый день. Требуются копирайтеры для написания статей для туристического портала, по следующим странам: Мальдивы Греция Шри-Ланка Болгария ОАЭ Тунис Хорватия Камбоджа Ямайка Турция Чехия Италия Франция Морокко Вьетнам Французская полинезия Сейшелы Венесуэла О чем статьи? Статьи ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Добрый день. Требуется контент-менеджер. Задачи: - Форматирование текста (некоторые статьи загружены из ворд, из-за этого текст криво отформатирован, нужно копировать текст и вставить заново через специальную вставку) - Подбор и размещение картинок. (Картинки нужно брать с flickr.com, кандидатам ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $1200
Добрый день. Для постоянного сотрудничества ищем человека, в обязаности которого будет входить: На первом этапе: - Составление семантического ядра проекта; - Внутренняя оптимизация сайта (6000-7000 статей). - Перелинковка статей. Семантическое ядро на четверть уже составлено, нужно ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Добрый день. Для постоянного сотрудничества ищем человека, в обязаности которого будет входить: На первом этапе: - Составление семантического ядра проекта; - Размещение статей и их оптимизация На втором этапе: - Оптимизация; - Ведение групп в соц. сетях; Сотрудничество на постоянной основе, более 6 ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать модуль для DLE. Его суть: 1) В админке добавляется ссылка на страницу с API. Со страницы берется ссылка на видео, которую надо подставить в iframe. И ссылка на превью ролика. 2) На основе ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать модуль + шаблон для DLE. Есть парсер xml, который заносит данные из xml в БД. Во-первых его нужно доделать, сейчас он забирает только одно поле, нужно забирать еще несколько. + Нужно ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Требуется распарсить xml. Суть заключает в том, что нужно достать данные из определенного тэга каждой записи и подставлять в iframe.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Ищу исполнителя для переноса сайта с ucoz на DLE. Cам сайт: http://barcelonanews.ru/ Нужен полный перенос, с сохранением ссылок, дизайн нужно сменить.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо создать программу поиска туров для windows и windows mobile. Основные задачи программы: 1)Сбор данных с сайтов тур операторов по запросам пользователей 2)Обработка и выдача данных пользователю 3)Интеграция программы с базой отелей. Все запросы даются сайтами операторов по ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый день! Нужен шаблон для joomla с двумя модулями.HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется исполнитель для разработки главной страницы сайта компании, занимающейся грузоперевозками.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется сделать дизайн главной страницы сайта, транспортной компании. Можно на примере этого сайта, только без флеш: http://www.migtrans.ru/kompaniya/ Жду Ваших предложений, сдача работы во вторник.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Всем привет! Нужен макет для сайта транспортной компании, верстаться будет под joomla. Пример того, что нравится http://www.migtrans.ru/kompaniya/Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Ищу исполнителей для верстки шаблона joomla. В наличии есть html/css, посмотреть можно тут: http://madebyradionov.ru/tur/min.htmlСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад