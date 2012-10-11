pavlas

Павел pavlas

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
truecool
Марат 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 отзывов
$50
8 баллов
10 лет назад
Грузоперевозки дизайн главной страницы
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Сделал отличный макет, все согласно требованиям, точно и своевременно. Рекомендую!
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Распарсить xml
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую!
Работа выполнена супер быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1200
10 баллов
10 лет назад
Написание туристических статей
Павел - очень хороший заказчик. Всегда на связи, четкое задание, быстрая проверка и полная оплата. Рекомендую!
Марина, отлично справилась с работой, продолжали с ней работать по другим проектам. Результатом доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
vla150
59 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Нужен макет под joomla
Спокойный, адекватный работодатель. Главное - платит без задержек
Отличный исполнитель, работу выполнил четко, сделать все необходимые доработки.Рекомендую.
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