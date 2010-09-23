Нужен макет под joomla

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок226 просмотров
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Добрый день!

Ищу исполнителей для верстки шаблона joomla. В наличии есть html/css, посмотреть можно тут:

http://madebyradionov.ru/tur/min.html

Joomla
13 лет назад
pavlas
Павел 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
vla150
59 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, работу выполнил четко, сделать все необходимые доработки.Рекомендую.
Спокойный, адекватный работодатель. Главное - платит без задержек