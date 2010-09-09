Сайт с билингом требуется

Нужно сделать правки на сайте, все правки и ссылка на сайт в txt файле, он прилагается. Сайт на Wordpress, все пароли даю выбранному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскивается CMS, с помощью которой можно:
1) Регистрироваться многим пользователям
2) Вести удобный билинг (пользователь - сайт)
3) Подключение разных платежных систем
4) Удобство для всех
Это не социальная сеть, так что специфичный функционал не обязателен.
Я готов оплатить информацию, которая укажет мне:
1) на конкретную CMS
2) на успешную реализацию
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