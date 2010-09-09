Сайт с билингом требуется

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки155 просмотров
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Разыскивается CMS, с помощью которой можно:

1) Регистрироваться многим пользователям

2) Вести удобный билинг (пользователь - сайт)

3) Подключение разных платежных систем

4) Удобство для всех

Это не социальная сеть, так что специфичный функционал не обязателен.

Я готов оплатить информацию, которая укажет мне:

1) на конкретную CMS

2) на успешную реализацию

13 лет назад
atwork
Юрий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-2)