Доработка сайтов на CMS Danneo

Здравствуйте. Сейчас сайт работает на CMS Joomla 1.5. Тематика сайта - образование, а именно узкоспециализированные дисциплины для студентов. Как бы я хотел доработать сайт...На сайте имеется определенная информация (лекции, учебники, рефераты) по одной из дисциплин. Понятно, что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянное удаленное сотрудничество нужен программист хорошо знающий CMS Danneo для доработок существующих сайтов и разработки новых. Работа будет оплачиваться по проектно.
Знание основ верстки и JS обязательно.
В качестве первого проекта (как пробный вариант для обоих сторон) стоит следующая задача:
Нужно сделать редизайн этих сайтов и доработать навигацию.
По сути (т.к. все сайты одинаковые по структуре, различаются только цветом и тематикой) доработки структуры в рамках редиза нужно сделать на одном сайте, на остальных 4 просто перезаливаем доработанные файлы и картинки в другом цвете.
Опыт работы с Danneo ОБЯЗАТЕЛЕН!
Предоплата сразу говорю не более 10%.
Могу разбивать частями остальную оплату, делать можете на своем серваке и показывать поэтапно.
В связи с увеличившимся числом халявных исполнителей и откровенных мошенников, тем кто рассчитывает на другие условия, прошу не беспокоить. Не тратьте время.
От исполнителя для гарантии нужны все контактные данные.
Что нужно от редизайна сайтов, см в приложенных файлах .
Пишите вашу ориентировочную цену.
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