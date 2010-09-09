Доработка сайтов на CMS Danneo

На постоянное удаленное сотрудничество нужен программист хорошо знающий CMS Danneo для доработок существующих сайтов и разработки новых. Работа будет оплачиваться по проектно.

Знание основ верстки и JS обязательно.

В качестве первого проекта (как пробный вариант для обоих сторон) стоит следующая задача:

www.zubi-implanti.ru

www.zubi-protezi.ru

www.dentisthelp.ru

www.ultrasmile.ru

www.o-r-t-o.ru

Нужно сделать редизайн этих сайтов и доработать навигацию.

По сути (т.к. все сайты одинаковые по структуре, различаются только цветом и тематикой) доработки структуры в рамках редиза нужно сделать на одном сайте, на остальных 4 просто перезаливаем доработанные файлы и картинки в другом цвете.

Опыт работы с Danneo ОБЯЗАТЕЛЕН!

Предоплата сразу говорю не более 10%.

Могу разбивать частями остальную оплату, делать можете на своем серваке и показывать поэтапно.

В связи с увеличившимся числом халявных исполнителей и откровенных мошенников, тем кто рассчитывает на другие условия, прошу не беспокоить. Не тратьте время.

От исполнителя для гарантии нужны все контактные данные.

Что нужно от редизайна сайтов, см в приложенных файлах .

Пишите вашу ориентировочную цену.