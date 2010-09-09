Сделать вёрстку и поставить на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок254 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать вёрстку и поставить на joomla + настроить модуль недвижимости. цена сроки

Joomla
13 лет назад
matrix6666
Владимир 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Надо из psd сделать сайт с системой поиска

    $150

    Надо сделать сайт с такой системой поиска - http://i056.radikal.ru/1009/ac/86e7096583c4.jpg Результаты будут выводиться в следующем виде - http://s48.radikal.ru/i121/1009/e5/e7bf94385e01.jpg (картинки чуть уменьшены по сравнению с оригиналом) Корзины и покупок с сайта не будет. Плюс на сайте будут обычные статичные страницы. В поиске ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интеграция joomla 1.5 virtuemart с 1с

    $130

    Joomla 1.5. Virtuemart. Нужно интегрировать с 1с 8.1. Обмен информацией должен осуществляться по следующим параметрам: Контрагенты Контактная информация Номенклатура Остатки Заказы Оплаты Как я себе это представляю: С сайта в 1С выгружаются заказы, в которых есть Контрагент и Номенклатура. У заказа есть статусы ...

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Настроить Joomla/CommunityBuilder

    Нужно реализовать платные и бесплатные аккаунты – в ТЗ описание. Сейчас стоит Джумла и Community Builder. Если есть предложения можно другой компонент выбрать. Напиши ваши соображения по пунктам ТЗ.

    JoomlaUnity
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка и cms для небольшого сайта

    Макет сайта в прикреплении, есть исходник в псд нужно сверстать и сделать админку страницы статичны за исключением отзывов и "заказать" на главной выводятся 2 последних отзыва на самой странице с отзывами-полный список с формой добавления (как тут реализовано http://www.zaochnik.com/responses/ ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поддержка корпоративного сайта

    $180

    Добрый день, у нас есть корпоративный сайт на silverstripe, который нуждаются в поддержке: добавление новостей, разделов, картинок, создание флеш-баннеров по необходимости. Предпочитаем абонентскую оплату, т.е. договариваемся о среднем объеме работы на месяц. Если какие то работы ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модули для Joomla

    Нужен человек который умеет писать модули для Joomla и не дорого это делает. Желательно Киев. Ориентир на сотрудничество Пишем в аську 398999ноль

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поставить всплывающее меню на joomla сайт

    Надо внести ряд изменений на уже существующий сайт (включает 3 языковых версии - 3 админки). Практически полностью переделать меню: заменить эффекты в меню (без выдвижения), сделать всплывающее меню. Добавить ссылки на подразделы (продублировать пункты всплыв. меню ) ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание и доработка модулей CMS

    Доработка существующих модулей и написание новых для CMS SantaFox. Необходимо реализовать проект, как например тут elprofi.ru только другой тематики. Данный сайт так же работает на CMS SantаFox. Задача: написать 3-5 независимых модулей (каталог компаний, ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенос сайта на Joomla

    $100

    Необходимо перенести и немного доработать сайт написанный на html на joomla. Плюс создание интерактивной карты (красивая географическая карта краснодарского края, где были бы отображены интерактивные названия: Краснодар, Геленджик, Горячий Ключ, Лаго-Наки, Сочи + географическая карта, где ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад