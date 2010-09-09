Сделать вёрстку и поставить на joomla

Надо сделать сайт с такой системой поиска - http://i056.radikal.ru/1009/ac/86e7096583c4.jpg Результаты будут выводиться в следующем виде - http://s48.radikal.ru/i121/1009/e5/e7bf94385e01.jpg (картинки чуть уменьшены по сравнению с оригиналом) Корзины и покупок с сайта не будет. Плюс на сайте будут обычные статичные страницы. В поиске ...
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