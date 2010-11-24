Интеграция joomla 1.5 virtuemart с 1с

Joomla 1.5. Virtuemart. Нужно интегрировать с 1с 8.1.

Обмен информацией должен осуществляться по следующим параметрам:

Контрагенты

Контактная информация

Номенклатура

Остатки

Заказы

Оплаты

Как я себе это представляю:

С сайта в 1С выгружаются заказы, в которых есть Контрагент и Номенклатура. У заказа есть статусы их тоже нужно учесть.

Из 1С на сайт выгружаются остатки.

Есть несколько моментов, на которые хотел бы обратить внимание.

1. Заказ на сайте может быть оформлен повторно или в третий и более раз, важно, чтоб при загрузке в 1С клиенты не дублировались.

2. Синхронизация номенклатуры. Как добиться того, чтоб товары добавленные и с сайта и с 1С были идентичными в обоих базах?

Если у разработчика есть другое видение синхронизации баз сайта и 1С, готов к рассмотрению и обсуждению.