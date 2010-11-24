Интеграция joomla 1.5 virtuemart с 1с

$130
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки233 просмотра
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Joomla 1.5. Virtuemart. Нужно интегрировать с 1с 8.1.

Обмен информацией должен осуществляться по следующим параметрам:

Контрагенты

Контактная информация

Номенклатура

Остатки

Заказы

Оплаты

Как я себе это представляю:

С сайта в 1С выгружаются заказы, в которых есть Контрагент и Номенклатура. У заказа есть статусы их тоже нужно учесть.

Из 1С на сайт выгружаются остатки.

Есть несколько моментов, на которые хотел бы обратить внимание.

1. Заказ на сайте может быть оформлен повторно или в третий и более раз, важно, чтоб при загрузке в 1С клиенты не дублировались.

2. Синхронизация номенклатуры. Как добиться того, чтоб товары добавленные и с сайта и с 1С были идентичными в обоих базах?

Если у разработчика есть другое видение синхронизации баз сайта и 1С, готов к рассмотрению и обсуждению.

JoomlaVirtuemart
13 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Dimogen
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$130
5 дней
Дмитрий - действительно профессионал интеграции 1с и магазина ВиртьюМарт Джумлы. Выражаю огромную благодарность за его кропотливый труд и понимание наших внутренних процессов. Спасибо!!
Очень приятно было работать с Михаилом. Очень хороший заказчик. Грамотно поставлено ТЗ. Деньги в срок. Лоялен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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