Сверстать шаблон под joomla

Есть 2 сайта: http://www.nlp-resources.ru/ и http://www.oratormaster.ru/ . Работают на joomla1/12 . Требуется перенести на 1.5. Плюс доработка шаблона (см. приложение). Шаблон можно взять либо стандартный джумловский либо разработать с нуля. Плюс еще реализовать на этих сайтах возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать шаблон под систему управления joomla, настроить модули.
Смотрите шаблон. Предложения по срокам и ценам просьба в личку. 8 сентября будет описание каждой страницы сайта.
Кнокпи - Желая и Коммерческая недвижимость выводят категории и подкатегории, в которых располагаются позиции
Пример: Жилая недвижимость > Комнаты> 1 комната>2 комнаты>Позиция
Жилая недвижимость > Квартиры> 1 комнатные> 2 комнатные>Позиция
Когда заходим в категорию, то выводятся ее подкатегории, либо конечные позиции в столбик, идентично горячим предложениям (20 шт на страницу и навигация вверху и внизу по страницам)
Вид материала:
Кнопка Назад, которая ведет обратно в категорию, в которой располагается материал, Название, ниже несколько маленьких кликабельных фоток в строчку (максимум 10 будет), ниже описание и кнопка задать вопрос по позиции, при нажатии на которую появляется форма для заполнения Ваше имя, Вопрос, Email, Отправить.
В шапке ссылка на форму "Предложить" открывается форма для отправки предложения.
Кнопка "Оценка недвижимости" - выход на страницу, в кототорой будет форма для заполнения и отсылки ее по e-mai, возможность редактирование и добавления полей формы + текст вводимый через редактор.
Кнопка "Заявка на недвижимость" - тоже как и с оценкой недвижимости
Поиск. Выводится список как в категории и навигацией по страницам (20 материалов на странице). Заходим в позицию, в ней кнопка Назад, которая ведет обратно к результатам поиска.
Вид каждой формы будет дан чуть позже (сложного ничего, будут текстовые поля, чекбоксы с значениями и т.д.)
Оплата по факту.
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