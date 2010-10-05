Сверстать шаблон под joomla

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок268 просмотров
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Необходимо сверстать шаблон под систему управления joomla, настроить модули.

Смотрите шаблон. Предложения по срокам и ценам просьба в личку. 8 сентября будет описание каждой страницы сайта.

Кнокпи - Желая и Коммерческая недвижимость выводят категории и подкатегории, в которых располагаются позиции

Пример: Жилая недвижимость > Комнаты> 1 комната>2 комнаты>Позиция

Жилая недвижимость > Квартиры> 1 комнатные> 2 комнатные>Позиция

Когда заходим в категорию, то выводятся ее подкатегории, либо конечные позиции в столбик, идентично горячим предложениям (20 шт на страницу и навигация вверху и внизу по страницам)

Вид материала:

Кнопка Назад, которая ведет обратно в категорию, в которой располагается материал, Название, ниже несколько маленьких кликабельных фоток в строчку (максимум 10 будет), ниже описание и кнопка задать вопрос по позиции, при нажатии на которую появляется форма для заполнения Ваше имя, Вопрос, Email, Отправить.

В шапке ссылка на форму "Предложить" открывается форма для отправки предложения.

Кнопка "Оценка недвижимости" - выход на страницу, в кототорой будет форма для заполнения и отсылки ее по e-mai, возможность редактирование и добавления полей формы + текст вводимый через редактор.

Кнопка "Заявка на недвижимость" - тоже как и с оценкой недвижимости

Поиск. Выводится список как в категории и навигацией по страницам (20 материалов на странице). Заходим в позицию, в ней кнопка Назад, которая ведет обратно к результатам поиска.

Вид каждой формы будет дан чуть позже (сложного ничего, будут текстовые поля, чекбоксы с значениями и т.д.)

Оплата по факту.

Joomla
13 лет назад
svot33
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$100
3 дня
Отличная работа выполненная в срок. Было очень приятно работать. Будем продолжать сотрудничество.
Заказчик с четко поставленными задачами, поддержкой во время работы над проектом и своевременной оплатой. Рад был сотрудничеству! С удовольствием возьмусь за проекты Александра в дальнейшем!