Поддержка корпоративного сайта

Добрый день,

у нас есть корпоративный сайт на silverstripe, который нуждаются в поддержке: добавление новостей, разделов, картинок, создание флеш-баннеров по необходимости. Предпочитаем абонентскую оплату, т.е. договариваемся о среднем объеме работы на месяц. Если какие то работы не учтем - договариваемся отдельно.

Прежде всего мы ценим оперативность и корректность внесения данных.

Сайт представлен в 3-х языковых версиях, поэтому очень желательно знание англ. языка.