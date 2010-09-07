Надо из psd сделать сайт с системой поиска

Надо сделать сайт с такой системой поиска - http://i056.radikal.ru/1009/ac/86e7096583c4.jpg

Результаты будут выводиться в следующем виде - http://s48.radikal.ru/i121/1009/e5/e7bf94385e01.jpg

(картинки чуть уменьшены по сравнению с оригиналом)

Корзины и покупок с сайта не будет.

Плюс на сайте будут обычные статичные страницы.

В поиске если нажимаешь вверху "рулонные", то ниже кнопка "деревянные" должна исчезать, т.к. такого сочетания не бывает. И еще несколько подобных сочетаний будет. Такой функционал надо будет сделать скриптами.

Жду от вас предложений по цене и системе управления.

Планирую бюджет $100-200 и, например, Джумлу, но выслушаю и другие предложения.