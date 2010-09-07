Надо из psd сделать сайт с системой поиска

Необходимо сверстать шаблон под систему управления joomla, настроить модули. Смотрите шаблон. Предложения по срокам и ценам просьба в личку. 8 сентября будет описание каждой страницы сайта. Кнокпи - Желая и Коммерческая недвижимость выводят категории и подкатегории, в ...
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Надо сделать сайт с такой системой поиска - http://i056.radikal.ru/1009/ac/86e7096583c4.jpg
Результаты будут выводиться в следующем виде - http://s48.radikal.ru/i121/1009/e5/e7bf94385e01.jpg
(картинки чуть уменьшены по сравнению с оригиналом)
Корзины и покупок с сайта не будет.
Плюс на сайте будут обычные статичные страницы.
В поиске если нажимаешь вверху "рулонные", то ниже кнопка "деревянные" должна исчезать, т.к. такого сочетания не бывает. И еще несколько подобных сочетаний будет. Такой функционал надо будет сделать скриптами.
Жду от вас предложений по цене и системе управления.
Планирую бюджет $100-200 и, например, Джумлу, но выслушаю и другие предложения.
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