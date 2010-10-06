Верстка и cms для небольшого сайта

Макет сайта в прикреплении, есть исходник в псд

нужно сверстать и сделать админку

страницы статичны за исключением отзывов и "заказать"

на главной выводятся 2 последних отзыва

на самой странице с отзывами-полный список с формой добавления (как тут реализовано http://www.zaochnik.com/responses/ ). Отзыв попадает на предмодерацию и одобряется (редактируется, удаляется) в админке. Администратору соответственно приходит на е-мейл уведомление о новом отзыве.

В горизонтальном меню добавить пункт "заказать" после "доставка"

на странице с заказом-форма (как тут http://www.svoiprepod.ru/order.html).

под блоком с отзывами- баннерное место (редактируется в админке)

Счетчики посещений внизу страницы под копирайтом

"летние скидки" заменить на "оформить заказ", скидку убираем

в админке должны так же редактироваться мета и тайтлы

раздел "готовые работы" не трогаем- это вне рамок данного проекта.

п.с рассматриваю заявки только фрилансеров с отзывами за подобные проекты и с наличием аси.

при удачной быстрой работе-дальнейшее сотрудничество

указывайте пожалуйста сразу цену и сроки!