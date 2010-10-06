Верстка и cms для небольшого сайта

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок210 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Макет сайта в прикреплении, есть исходник в псд

нужно сверстать и сделать админку

страницы статичны за исключением отзывов и "заказать"

на главной выводятся 2 последних отзыва

на самой странице с отзывами-полный список с формой добавления (как тут реализовано http://www.zaochnik.com/responses/ ). Отзыв попадает на предмодерацию и одобряется (редактируется, удаляется) в админке. Администратору соответственно приходит на е-мейл уведомление о новом отзыве.

В горизонтальном меню добавить пункт "заказать" после "доставка"

на странице с заказом-форма (как тут http://www.svoiprepod.ru/order.html).

под блоком с отзывами- баннерное место (редактируется в админке)

Счетчики посещений внизу страницы под копирайтом

"летние скидки" заменить на "оформить заказ", скидку убираем

в админке должны так же редактироваться мета и тайтлы

раздел "готовые работы" не трогаем- это вне рамок данного проекта.

п.с рассматриваю заявки только фрилансеров с отзывами за подобные проекты и с наличием аси.

при удачной быстрой работе-дальнейшее сотрудничество

указывайте пожалуйста сразу цену и сроки!

13 лет назад
elchat
39 летПольша
18 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kort
38 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$80
5 дней
Спасибо Александру за выполнение нашего проекта, сделал даже больше, чем указывалось в тз (по незнанию с нашей стороны). Бал снизила за существенный сдвиг сроков. Рекомендую!
Четко поставлена задача, оплата в срок. рекомендую...
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