Настроить Joomla/CommunityBuilder

Необходимо сверстать шаблон под систему управления joomla, настроить модули. Смотрите шаблон. Предложения по срокам и ценам просьба в личку. 8 сентября будет описание каждой страницы сайта. Кнокпи - Желая и Коммерческая недвижимость выводят категории и подкатегории, в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать платные и бесплатные аккаунты – в ТЗ описание.
Сейчас стоит Джумла и Community Builder.
Если есть предложения можно другой компонент выбрать.
Напиши ваши соображения по пунктам ТЗ.
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