Небольшие исправления в существующем скрипте

Надо сделать сайт с такой системой поиска - http://i056.radikal.ru/1009/ac/86e7096583c4.jpg Результаты будут выводиться в следующем виде - http://s48.radikal.ru/i121/1009/e5/e7bf94385e01.jpg (картинки чуть уменьшены по сравнению с оригиналом) Корзины и покупок с сайта не будет. Плюс на сайте будут обычные статичные страницы. В поиске ...