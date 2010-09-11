Доточить сайт на WP

$250
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки151 просмотр
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Имеем сайт marafon.cc.ua/

Создан на WP. Задача – написать несколько простых модулей, либо откорректировать готовые плагины WP под требования.

Список задач прилагается.

13 лет назад
sergo_p
Сергей 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад