Установить CMS на html-сайт.

Системы управления (CMS)Завершен19 заявок375 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем доброго времени суток.

процессе разработки проект. Здесь демка:

http://www.ladybutterfly.irenavartik.com/

На него нужно установить CMS. Особенность сайта в том, что на главной странице 3 модуля JQuery(слайд-шоу и галереи)

Цель: менять статьи и манипулировать изображениями. Никаких масштабных процедур не предвидится.

Пожалуйста, предложите возможную CMS, опишите сроки и стоимость. Заранее благодарна.

HTML
13 лет назад
irenavartik
Вартик 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$100
5 дней
Справился с работой хорошо. Практически все время был на связи и рабочие вопросы решались оперативно. Сделал все в полном объеме по ТЗ.
Приятно было сотрудничать. У Ирены хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.