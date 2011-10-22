Web design | By Irena Vartik

Первое знакомство с графическим редактором состоялось в 2000 году, тогда я сделала свой «первый шаг», эту работу смело можно было номинировать на победу среди дизайнеров возрастной категории 3-5 лет. Но...открытка маме понравилось и я твердо решила даровать свое искусство и далее. В 2002 году состоялся первый проект, за который я получила деньги. Представляете, деееееньги?

Услуги:

-разработка дизайна сайтов

-разработка корпоративного стиля

-html-верстка

-сайт "под ключ"

-иллюстрации

-обработка изображений

-оптимизация изображений

-оптимизация сайта

Из последнего:

http://www.olpa.com.ua

http://www.ukr-al.com

http://www.timofey.de

http://www.elit-parket.com.ua

http://www.visusbeauty.com

http://www.boen-parket.com.ua

http://www.cytheria.com.ua

http://www.3.irenavartik.com

http://www.ladybutterfly.de

http://www.7.irenavartik.com

http://www.irenavartik.com