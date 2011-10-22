Web design | By Irena Vartik
Первое знакомство с графическим редактором состоялось в 2000 году, тогда я сделала свой «первый шаг», эту работу смело можно было номинировать на победу среди дизайнеров возрастной категории 3-5 лет. Но...открытка маме понравилось и я твердо решила даровать свое искусство и далее. В 2002 году состоялся первый проект, за который я получила деньги. Представляете, деееееньги?
Услуги:
-разработка дизайна сайтов
-разработка корпоративного стиля
-html-верстка
-сайт "под ключ"
-иллюстрации
-обработка изображений
-оптимизация изображений
-оптимизация сайта
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