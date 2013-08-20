Написание туристических статей

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен35 заявок448 просмотров

Добрый день.

Требуются копирайтеры для написания статей для туристического портала, по следующим странам:

Мальдивы

Греция

Шри-Ланка

Болгария

ОАЭ

Тунис

Хорватия

Камбоджа

Ямайка

Турция

Чехия

Италия

Франция

Морокко

Вьетнам

Французская полинезия

Сейшелы

Венесуэла

О чем статьи? Статьи для туристов, темы – о стране, о городах – курортах, интересных местах, пляжах, ресторанах, клубах, барах и т.д.

Требования к кандидатам.

Копирайтер должен будет составить план статей под структуру портала, поэтому обязательно нужно знать страну, которую Вы берете.

Условия.

Кол-во статей по одной стране -300.

Знаков в статьях от 2000.

Оплата за пакет статей по стране – 1200 USD.

Срок написания пакета статей по стране – 1-1,5 мес.

В отклике обязательно писать:

- Какую страну Вы берете.

- Насколько хорошо знаете страну.

Просьба не писать, тем кто не готов выполнить работу за указанный срок и стоимость.

Спасибо.

Написание статей
12 лет назад
pavlas
Павел 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$1200
30 дней
Марина, отлично справилась с работой, продолжали с ней работать по другим проектам. Результатом доволен, рекомендую.
Павел - очень хороший заказчик. Всегда на связи, четкое задание, быстрая проверка и полная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад

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