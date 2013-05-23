Копирайтер: написание статей в больших объемах

У нас есть постоянный большой поток работы - написание статей на сайты.

Мы нацелены на постоянное сотрудничество.

Схема работы:

1) Мы вам высылаем ТЗ(техническое задание на написание статьи).

2) На письмо с ТЗ вы нам должны ответить (берете задание или нет) в этот же день.

3) ТЗ содержит в себе условие написания статьи, объем, стоимость и срок. Оплата производится, в первое время, сразу после проверки, далее - мы стараемся платить 1-2 раза в месяц, чтобы не тратить на это много времени. Оплата - по webmoney, ЯД или расчетный счет.

4) Соответствие сроков, ТЗ и требованиям обязательны.

5) Уникальность текста 95-98%.

6) Тексты необходимо оформлять html тегами(шаблон в приложении) и в соответствии с требованиями(а приложении)

Первым этапом будет тестовое задание, если статья выполнена правильно, оно оплачивается.

Стоимость: от 2$ за 1000бп.

Пример ТЗ:

Объем 2500 символов, каждое ключевое слово встречается в тексте 3 раза.

Срок: 22/04/2013 время по Москве 6:00 утра

Ключи:

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Надежным и хорошо зарекомендовавшим себя писателям предусмотрено увеличение стоимости - мы готовы платить больше за стабильную и качественную работу.