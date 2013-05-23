Требуется копирайтер, который может написать классный текст для продающих сайтов и сверстать его (оформить на странице). Человек нужен на постоянную работу. Нужен кандидат желательно из Украины ! Тз ...
Копирайтер: написание статей в больших объемах
У нас есть постоянный большой поток работы - написание статей на сайты.
Мы нацелены на постоянное сотрудничество.
Схема работы:
1) Мы вам высылаем ТЗ(техническое задание на написание статьи).
2) На письмо с ТЗ вы нам должны ответить (берете задание или нет) в этот же день.
3) ТЗ содержит в себе условие написания статьи, объем, стоимость и срок. Оплата производится, в первое время, сразу после проверки, далее - мы стараемся платить 1-2 раза в месяц, чтобы не тратить на это много времени. Оплата - по webmoney, ЯД или расчетный счет.
4) Соответствие сроков, ТЗ и требованиям обязательны.
5) Уникальность текста 95-98%.
6) Тексты необходимо оформлять html тегами(шаблон в приложении) и в соответствии с требованиями(а приложении)
Первым этапом будет тестовое задание, если статья выполнена правильно, оно оплачивается.
Стоимость: от 2$ за 1000бп.
Пример ТЗ:
Объем 2500 символов, каждое ключевое слово встречается в тексте 3 раза.
Срок: 22/04/2013 время по Москве 6:00 утра
Ключи:
1)бордюр гранитный цена, гранитная брусчатка цена
Надежным и хорошо зарекомендовавшим себя писателям предусмотрено увеличение стоимости - мы готовы платить больше за стабильную и качественную работу.
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