Необходимо написание статей на темы "покупки в интернете", "обзоры товаров" и т. п. От вас требуется умение писать грамотно, осмысленно и интересно на заданную тему или под заданные ключевые слова. Статей нужно много, но по ...
Авторы на строительный сайт
На группу строительных сайтов требуются авторы для долговременного сотрудничества.
Оплата - 40 рублей за 1000 символов без пробелов.
Отпишитесь, пожалуйста:
1. Об опыте реального строительства / профильном образовании
2. Об опыте написания текстов на строительную тематику (если они есть — приложите ссылки, пожалуйста).
3. Объемы, которые вы готовы выполнять в день.
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