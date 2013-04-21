Требуются авторы на группу строительных проектов

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Закрыт14 заявок272 просмотра

Требуются авторы на постоянное сотрудничество на группу строительных проектов.

Отпишитесь пожалуйста:

1. Сколько тысяч символов в день вы готовы писать?

2. Об опыте работы над строительными проектами (приложите ссылки на примеры статей)

3 проф. образование/опыт в реальном строительстве

3. О цене за тысячу символов с пробелами

В личку прошу не писать, все предложения выкладывать сюда.

Работы много.

12 лет назад
EFilatov
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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