Требуются авторы на группу строительных проектов

Требуются авторы на постоянное сотрудничество на группу строительных проектов.

Отпишитесь пожалуйста:

1. Сколько тысяч символов в день вы готовы писать?

2. Об опыте работы над строительными проектами (приложите ссылки на примеры статей)

3 проф. образование/опыт в реальном строительстве

3. О цене за тысячу символов с пробелами

В личку прошу не писать, все предложения выкладывать сюда.

Работы много.