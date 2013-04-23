Добрый день! Нужны отзывы на яндекс маркет 5 шт. 1 отзыв - 60 рублей
Написать продающий небольшой текст
Нужно написать небольшой продающий текст для партнеров компании, не более 1000 знаков.
Оплата по факту.
В заявке указывайте срок и цену
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