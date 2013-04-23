Написать продающий небольшой текст

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Завершен11 заявок220 просмотров

Нужно написать небольшой продающий текст для партнеров компании, не более 1000 знаков.

Оплата по факту.

В заявке указывайте срок и цену

12 лет назад
lady-black
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

asia-margo2
46 лет
14 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Светлана - специалист высокого уровня. Для меня это просто находка, ее тексты - идеальные! Всем рекомендую.
Юлия - прекрасный заказчик. ТЗ было поставлено четко. Парочка уточняющих вопросов - и все в порядке! Рекомендую как адекватного и надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

asia-margo2
46 лет
14 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
12 лет назад

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